Jongeren vallen politie aan WHW

12 november 2018

15u18 0 Vilvoorde Twee Vilvoordse jongeren riskeren respectievelijk negen en tien maanden cel voor weerspannigheid.

Op 13 oktober vorig jaar voerde een patrouille een controle uit in een probleemwijk in Vilvoorde. Al snel verzamelde zich een groep van 30 jongeren rond de agenten. Ze maakten oerwoudgeluiden en floten de agenten uit. Op een zeker moment werden er ook flessen gegooid richting van de agenten. Toen er versterking ter plaatse kwam, stoof de groep uiteen. Twee jongeren konden opgepakt worden en belandden een nachtje in de cel. Voor hun proces gaven ze verstek. Uitspraak op 27 november.