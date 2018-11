Jonge racepiloot Nygel verrast op Lamera Cup DBS

19 november 2018

12u01 0 Vilvoorde Ondanks een technische tegenvaller, wist de jonge racepiloot Nygel Verhaeren (19) een mooie prestatie neer te zetten tijdens de afgelopen 24 uur race van Portimao (Portugal). “Een fantastische ervaring die naar meer smaakt”, aldus een tevreden Verhaeren.

Op het laatste nippertje werd Verhaeren door het Lamera Cup team gevraagd om als vierde piloot aan te treden tijdens de 24 uur race van Portimao. Verhaeren moest niet lang twijfelen. Als jongste van het team én nieuwkomer zette hij zelfs de snelste tijd van zijn ploeg neer. Rijden in moeilijke omstandigheden zoals in het zware regenweer bleek de jonge racer goed af te gaan: hij bleek de 5de snelste te zijn van alle deelnemers. Het team eindigde uiteindelijk op de 6de plaats in de categorie ‘Gentlemen’ en 16de ‘Algemeen’.

Lang leek een podiumplaats haalbaar tot een technisch defect stokken in de wielen stak. Na ongeveer zeven uur racen, dook een probleem met de versnellingsbak op. “Heel jammer want het is een zeer fijne wagen om te besturen. Geen gemakkelijke klus want de auto reageert instant op elke beweging die je maakt.”

Verhaeren moest dus alles uit de kast halen als nieuwkomer. Fysiek en mentaal werd het een bijzondere inspanning, zeker toen bij de aanvang bleek dat een van de andere vier piloten forfait moest geven. Verhaeren moest daarom meer uren rijden dan voorzien, vaak in nachtelijke omstandigheden. “Het was even schrikken dat ik meer moest rijden, maar eigenlijk smaakt deze hele ervaring naar nog veel meer.”

Dus gaat de Vilvoordenaar de komende weken niet alleen werken aan zijn fysieke conditie, maar gaat hij ook op zoek naar de broodnodige sponsors. “Racen is voor mij een droom. Mijn ouders steunen mij maar ik moet ook op zoek naar goede sponsors om de komende jaren verder door te breken.” www.nygelverhaeren.be.