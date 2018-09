Jonge Picasso's tonen zich van kunstigste kant 04 september 2018

Vrije basisschool Sint-Jozef ging met zijn 370 leerlingen de kunstige toer op bij het begin van het nieuwe schooljaar. "Wij starten de eerste schooldag in het thema Kunst", zegt directrice Ann Bogaerts. "Dat thema komt doorheen het jaar terug via verschillende projectweken en er wordt ook klasdoorbrekend gewerkt. Alle leerkrachten en ook leerlingen mochten verkleed naar school komen. De meesten waren als schilder verkleed, maar er was bijvoorbeeld ook een flamencodanseres. Daarna waren er spelletjes rond onder meer schilderen en dansen voorzien op de speelplaats."





(DBS)