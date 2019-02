Jong N-VA vraagt opwaardering pleintjes en parkjes DBS

26 februari 2019

17u28 0 Vilvoorde Jong N-VA vraagt dat pleintjes en parkjes onder handen worden genomen nu de lente zich al zo vroeg uitdrukkelijk manifesteert. “Op verschillende plaatsen is de infrastructuur hopeloos verouderd of zelfs gewoon kapot”, zegt voorzitter Jeroen Bergers. “Kleine herstelwerken of het plaatsen van nieuwe banken kunnen de situatie al enorm verbeteren.”

Jong N-VA vraagt daarom aan het stadsbestuur om tegen het begin van de lente een extra inspanning te leveren. “Budgettair vraagt dit weinig van de stad, het enige dat momenteel ontbreekt om de situatie te verbeteren is wilskracht. Deze extra inspanning zou ervoor zorgen dat onze parken en pleinen terug echte ontmoetingsplekken worden voor de Vilvoordenaar. Zo gaan we als stad de lente positief tegemoet.”

Schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld) ziet geen urgentie. “We zijn momenteel bezig met de snoeiwerken en bij het begin van de lente zullen we traditioneel onze ronde doen en kijken of er herstellingswerken of vervangingen van speeltuigen en banken nodig zijn. Grotere investeringen zouden indien nodig moeten opgenomen worden in ons meerjarenplan maar ik heb geen indicaties dat die nodig zullen zijn.”