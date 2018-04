Jong N-VA Vilvoorde schiet uit de startblokken 27 april 2018

02u30 1 Vilvoorde Jong N-VA Vilvoorde is officieel gelanceerd. De nieuwe jongerenvleugel van N-VA telt alvast een tiental leden.

Samen met hun peter, Vlaams minister Ben Weyts, zijn ze naar eigen zeggen klaar om de jongeren een stem te geven in de Zennestad. De N-VA jongeren zijn er al een tijdje actief, maar ze kunnen nu pas van hun eigen afdeling spreken dankzij de officiële verkiezing van hun bestuur. Jeroen Bergers wordt voorzitter. Hij werd eind 2017 ook al verkozen als jongerenvertegenwoordiger in de Vlaamse Jeugdraad. Sofie Pootemans werd verkozen als ondervoorzitter en Alec Verhaeren mag zichzelf voortaan secretaris noemen. Stijn Bergers is de penningmeester.





(DBS)