Jong CD&V ruimt zwerfvuil 17 april 2018

02u51 0 Vilvoorde De leden van Jong CD&V hebben een eigen zwerfvuilactie op poten gezet in enkele straten rond de Grote Markt. En om meer aandacht voor het probleem te vragen, werd de 'buit' naar het stadhuis gebracht.

"We willen de handen uit de mouwen steken om het straatbeeld proper te houden", zegt voorzitster Helena Polfliet. "Heel wat vrijwilligers doen dit regelmatig en die verdienen meer erkenning. We hopen dat acties zoals deze navolging krijgen, en dat ook de stad extra inspanningen levert."





CD&V ging het zwerfvuil- en sluikstortprobleem ook aankaarten op de gemeenteraad. Glasbollen blijken een favoriete plek te zijn voor sluikstorters. Gemeenteraadslid Werner Grauwels pleit dan ook voor extra cameratoezicht. "Zeker op plaatsen waarvan we weten dat het er de spuigaten uitloopt. Deze plaag moet echt stoppen en daar is een hardere aanpak voor nodig." (DBS)