JH Far organiseert 30ste kerstmarkt DBS

08 november 2018

14u45 0 Vilvoorde Jeugdhuis Far organiseert op 8 en 9 december de dertigste editie van de kerstmarkt aan de Sint-Jozefskerk.

In de lokalen van het jeugdhuis, onder de kerk en in de tenten op de parking kan je snuisteren tussen keramiek, juwelen, bloemsierkunst, potten, weefwerk, kerstversiering, geschenken uit de derde wereld, kerstbomen, kaarsen, en meer. Natuurlijk zijn er ook verschillende drank- en eetstandjes. De toegang is gratis. Meer informatie op www.defar.be.