Jeugdvoorstelling 't Rollenveld gaat in première 03 februari 2018

Vandaag en morgen gaat ''t Rollenveld' in première, de nieuwe jeugdvoorstelling van KT De Violier naar een origineel verhaal van Johan Claus. Het interactieve toneelstuk gaat over pesten, zwerfvuil en vriendschap. "Na het succes van 'Het sprekende bos' vorig jaar ben ik opnieuw in mijn pen gekropen voor een jeugdstuk", zegt Claus. "De titel verklapt reeds veel over het verhaal maar deze keer gaan we nog een stap verder door er actuele problemen in te verweven. Onderwerpen zoals pesten en sluikstorten worden hier, op een speelse manier, in dit sprookje aangepakt. Het wordt opnieuw een interactief toneelstuk waar contact met onze jonge bezoekers in de zaal wordt opgezocht door onze verteller, de Trollenkoning. Als kers op de taart brengen wij live gezongen eigen nummers. Vandaag en morgen, telkens om 15 uur in CC Het Bolwerk, Bolwerkstraat 17. Info: www.deviolier.be (DBS)