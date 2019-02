Jeugdhuis nieuw leven ingeblazen WHW

23 februari 2019

20u37 0 Vilvoorde De Houtemse jeugd heeft weer een plek om te vertoeven. Deze namiddag werd het plaatselijke jeugdhuis opnieuw geopend.

Schepen van Jeugd, Cultuur, Sport en Feestelijkheden Moad El Boudaati (sp.a) was ook aanwezig bij de opening van het jeugdhuis. “Dit was een prioriteit voor mij. Door de bouw van sociale woningen was hun pleintje waarop ze voetbalden moeten verdwijnen en kon de jeugd nergens meer terecht Zonder geschikte infrastructuur konden ze nergens terecht. Daarom is dit jeugdhuis zo belangrijk”, aldus een fiere schepen. In het jeugdhuis kunnen de plaatselijke jongeren op de playstation spelen, praten met elkaar of doodgewoon ontspannen. El Boudaati wil nog een stap verder gaan. “Ik roep de jeugd op om mee te stappen in dit project en zelf de verantwoordelijkheid ervoor te nemen. Dat verdienen ze.”