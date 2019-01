Jessika Soors (30) trekt Kamerlijst voor Groen in Vlaams-Brabant: beloning voor zes jaar strijd tegen radicalisering in Vilvoorde Jasmijn Van Raemdonck

27 januari 2019

13u09 0 Vilvoorde Vilvoords deradicaliseringsambtenaar Jessika Soors zal op 26 mei de Kamerlijst voor Groen in Vlaams-Brabant trekken. Zij wordt bijgestaan door de 23-jarige Vilvoordenaar Aimen Horch, die de vierde plaats op de Kamerlijst zal innemen.

Groen stapt in mei met Jessika Soors als lijsttrekker voor Vlaams-Brabant naar de kiezer. De 30-jarige nieuwkomer werkte zich de afgelopen zes jaar in de kijker met haar aanpak als deradicaliseringsambtenaar. Die bracht haar in 2015 samen met burgemeester Hans Bonte zelfs tot bij het team van toenmalig Amerikaans president Barack Obama. “Ik ben al enkele jaren actief op een zeer actueel thema en probeer ook al een tijd een stem te zijn in het debat. Deze stap is hier een logisch gevolg op”, vertelt Soors.

Ervaring inzetten

Hoewel Soors een nieuw gezicht is in de politiek, hoopt ze vooral haar ervaringen van de afgelopen jaren en haar enthousiasme te kunnen inzetten. “Ik heb met mijn eigen ogen gezien welke zaken echt structureel moeten worden aangepakt. Thema’s als asiel en migratie, zowel in het binnen- als in het buitenlands beleid, zijn gelinkt aan mijn ervaringen”, aldus Soors. De keuze voor Groen was voor haar evident. “De enige mogelijke politieke keuze wat mij betreft. Ik ben bijvoorbeeld al jaren bewust vegetariër en voel me ook nauw betrokken bij groene thema’s. De klimaatproblematiek staat voorop”, vindt Soors.

Megafoon voor jonge mensen

De 23-jarige Horch staat te popelen om de rechte lijn naar de verkiezingen in te zetten “Ik ben gigantisch blij dat ik de kans krijg om de lijst te ondersteunen en om te gaan voor een menselijker, eerlijker en gezonder Vlaams-Brabant”, laat Horch weten. Soors en Horch zien de samenwerking allebei positief tegemoet. “We komen allebei uit Vilvoorde en hebben veel kennis over grootstedelijke problematiek”, legt Horch uit. “Vilvoorde heeft voor ons veel uitdagingen omdat de stad niet altijd een positief imago uitdraagt. Met deze kans gaan wij in volle vaart naar 26 mei”, vult Soors aan.

Met Horch en Soors kiest Groen voor twee jonge gezichten als uithangbord voor de partij. “Groen is een partij die vernieuwing uitdraagt en een megafoon wil zijn voor jonge mensen”, aldus Horch. De partij is ervan overtuigd dat de jonge generatie dringend meer stem moet krijgen in het beleid. “Wij zijn de partij die de toekomst voor de jongeren wil garanderen. Het is dan ook niet meer dan normaal dat die jongeren hierin ook een stem krijgen.”