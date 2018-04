Jacques Mevis kopman bij Groen 25 april 2018

Groen Vilvoorde stapt naar de kiezer met een vernieuwd team, met huidig voorzitter Jacques Mevis (53) als kopman op de lijst, bedrijfsconsulente Barbara De Bakker (44) als vernieuwende kracht en de 22-jarige Aimen Horch, die heel actief is in het nationale bestuur van Jong Groen. Groen doet dat opnieuw in kartel met sp.a met huidig burgemeester Bonte als lijsttrekker. Groen was maandag op de jaarmarkt aanwezig met haar vernieuwde team voor de gemeenteraadsverkiezingen. De kandidaten deelden 'groeipapier' uit aan de bezoekers en legden hen de vraag voor: "Wat maakt je gelukkig in Vilvoorde en in je wijk?" Het ging, zoals het bij Groen past, wel om ecologisch 'groeipapier': je kan het papier gewoon in je tuin planten en dat levert mooie bloemen op. (DBS)