Jacht op kerkhofsluikstorters geopend AL VIJFTAL DADERS BETRAPT DANKZIJ CAMERA'S DIMITRI BERLANGER

11 juli 2018

02u34 0 Vilvoorde Incovo viseert sluikstorters die het gemunt hebben op de kerkhoven. De voorbije weken werd met behulp van camera's al een vijftal daders gevat. "Ze krijgen een boete die vele keren hoger ligt dan wat een inwoner jaarlijks aan afvalkosten heeft", zegt directeur Jan Buysse.

Sluikstorten is en blijft een plaag. In Vilvoorde hebben ze er zelfs last van op de verschillende begraafplaatsen. Intercommunale Incovo wil nu paal en perk stellen aan de praktijk. Daartoe wordt met succes een camera ingezet. Een vijftal daders liep al tegen de lamp. "De kleine vuilnisbakjes die op de kerkhoven staan om oude bloemstukken in weg te gooien, worden vaak gebruikt om huishoudelijk afval in te droppen", vertelt Incovo-directeur Jan Buysse. "We hebben ook een man betrapt die in het midden van de nacht zijn grasmaaisel kwam dumpen.Hij is zelfs tot twee keer toe teruggekeerd met zijn wagen volgeladen."





Wie betrapt wordt, kan zich aan een pittige boete verwachten. "Dat kan oplopen tot meer dan 500 euro", zegt Buysse. "Je hebt enerzijds de GAS-boete tussen 80 en 350 euro en dan de kosten voor het opruimen. Alle sluikstorters krijgen dus een boete die vele keren hoger is dan wat een gemiddelde inwoners jaarlijks aan afvalkosten betaalt. Goed sorteren loont veel meer dan sluikstorten en zo hoort het ook. Ons doel is overigens ook niet om zoveel mogelijk boetes uit te schrijven, maar om het gedrag te laten wijzigen met boetes en door te wijzen op de grote pakkans."





Containers op slot

Intussen zijn ook de grote afvalcontainers aan de begraafplaatsen afgesloten, zodat sluikstorters minder in de verleiding gebracht worden. "Die zijn immers alleen bestemd voor de reinigingsdienst om de mandjes in leeg te maken." Volgens Buysse zijn de kerkhoven ook in andere gemeentes erg in trek bij sluikstorters. "Maar omdat Vilvoorde een stad is, stellen de problemen er zich nog net iets scherper."





De intercommunale gaat binnenkort nog twee extra camera's plaatsen om sluikstorters te betrappen. Waar die precies zullen worden ingezet, is nog af te wachten. "We houden alle statistieken over sluikstorten nauwkeurig bij. Waar het probleem blijft groeien, zullen we de extra camera's inschakelen. In het kader van het 'Mooimakers'-project (het Vlaamse samenwerkingsverband tegen zwerfvuil,red.) krijgen we subsidies om de stad Vilvoorde te coachen. We volgen dus in samenspraak met hen alles van dicht bij op."