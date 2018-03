Ish schenkt 1.000 euro aan vzw 1001 Schakels 24 maart 2018

02u38 0

Stadsambassadeur Ish Ait Hamou heeft een cheque van 1.000 euro geschonken aan 1001 Schakels. Dat is een vzw die jongeren de nodige bagage bezorgt zodat ze hun plaats in de samenleving kunnen innemen, onder meer via ondersteuning in hun schoolloopbaan. Ish kreeg het bedrag toegekend door het college van burgemeester en schepenen, maar gaf het dus onmiddellijk door aan een waardevol initiatief. Als eerste Vilvoordse stadsambassadeur ging Ish het voorbije jaar de uitdaging aan om Vilvoorde op de kaart te zetten en mee te helpen om de Vilvoordenaars (weer) fier te maken op hun stad. (DBS)