Ish opent horecazaak in voormalige Revolver57 07 mei 2018

02u25 4 Vilvoorde Stadsambassadeur Ish Ait Hamou, die bekendheid geniet als theatermaker, schrijver en tv-presentator, gaat een nieuwe zaak openen in het pand van de hippe koffiebar Revolver57, op de Nowélei.

Ondanks de lovende commentaren binnen en buiten Vilvoorde ging Revolver57 eind 2017 na een kleine twee jaar alweer dicht. Het was algemeen bekend dat Ish zelf een bijzondere band had met het koffiehuis en er een graag geziene klant was. Hij zat er regelmatig op zijn laptop te tokkelen. De stadsambassadeur hield naar eigen zeggen van de "ongedwongen, haast huiselijke sfeer".





Nu heeft hij samen met een zakenpartner het pand in kwestie gekocht. Er wordt intussen ook al verbouwd. Het zou een zaak worden die wel degelijk in het verlengde van Revolver57 ligt, maar nog een "extra dimensie" zou krijgen. Wat dat precies wordt, is niet duidelijk. Ook een openingsdatum is er vooralsnog niet. Ish was zelf afgelopen weekend niet bereikbaar voor commentaar.





(DBS)