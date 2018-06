Ish filmt in AZ Jan Portaels 12 juni 2018

02u41 2

In het AZ Jan Portaels werden de voorbije dagen filmopnames gemaakt in het kader van 'Klem', de eerste kortfilm van creatieve duizendpoot Ish Ait Hamou - zelf ook een Vilvoordenaar. De kortfilm, met Veerle Dobbelaere in één van de hoofdrollen, is een herwerking van een novelle die Ish in 2016 schreef voor 'Te Gek!?', de campagne die psychische problemen bespreekbaar moet maken. Ish schreef ook zelf het scenario en regisseert de film, die eind dit jaar te zien is op Eén. (DBS)