Ish breekt lans voor de bibliotheek 25 januari 2018

02u27 0 Vilvoorde Stadsambassadeur Ish Ait Hamou heeft gisterenmiddag een warm pleidooi gehouden in en voor de bibliotheek van Vilvoorde en dat in het kader van de actie #bibvooriedereen. Ish, zelf ook auteur, benadrukte hoe belangrijk de bibliotheek is voor hem én voor ons allemaal.

Want de vraag is of de bibliotheek als basisdienst voor elke burger in de toekomst nog wel vanzelfsprekend zal zijn. Sinds 2016 zijn steden en gemeenten in Vlaanderen niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben. Ze bepalen nu zelf of een bibliotheek nodig is en welke werking zij moet ontwikkelen. "We roepen iedereen die de bibliotheek een warm hart toedraagt dan ook op om het bibcharter te ondertekenen. Zo geven we samen een sterk signaal dat de bibliotheek belangrijk is én blijft."





"Bibliotheken zijn belangrijk om informatie te vinden en om je kennis te verruimen", zegt cultuurschepen Johan Serkeyn (sp.a). "Je leert er gewoon nieuwe dingen ontdekken, je ontmoet er weetgrage vrienden en je wordt bovendien nog geholpen door vriendelijke mensen die je wegwijs maken. We kunnen niet zonder bibliotheken, dus ze moeten blijven."





Meer dan twintig organisaties en meer dan vijftig ambassadeurs steunen de actie. Je kan het charter ook tekenen op www.bibvooriedereen.be, of spring gewoon even binnen bij de bibliotheek. (DBS)