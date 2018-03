Inwoners tekenen rouwregister ere-burgemeester Cortois 23 maart 2018

Heel wat inwoners zijn gisteren al het rouwregister ter ere van Willy Cortois komen tekenen op het stadhuis. Rond de middag waren er dat al zowat 40. De geliefde ere-burgemeester van Vilvoorde overleed woensdag op 77-jarige leeftijd. Ook burgemeester Hans Bonte liet een boodschap na als steunbetuiging naar familie en vrienden en als teken van erkentelijkheid voor de jarenlange inzet van Cortois. Het rouwregister ligt nog tot woensdag 28 maart ter ondertekening in het stadhuis (ingang Lange Molensstraat). De uitvaartplechtigheid vindt die dag om 14.15 uur plaats in het crematorium Daelhof in Eppegem. (DBS)