Intercommunales willen af van sluikstorten aan vuilnisbakjes DBS

26 december 2018

12u04 0 Vilvoorde De intercommunales Interza en Incovo starten met een gezamenlijke sensibiliseringsactie rond het gebruik en misbruik van straatvuilnisbakjes. In Vilvoorde, Zaventem en Machelen staan er samen liefst 650 exemplaren. 110 vuilnisbakjes kregen een sticker met daarop ‘Ziek van Zakken’. Als de ‘zachte aanpak’ niet rendeert, volgen mogelijk extra maatregelen.

Goed geplaatste en goed gebruikte vuilnisbakjes houden de gemeenten mee proper, maar sommige vuilnisbakjes trekken ook sluikstorten aan. “Uit onze metingen blijkt dat zowat 20% van de straatvuilnisbakken ‘misbruikt’ wordt”, zegt Seppe Eloot, projectleider zwerfvuil en sluikstort bij Incovo en Interza. “Omwonenden of voorbijgangers laten er hun afval van thuis in achter of zetten het ernaast. Het gevolg daarvan is dat deze vuilnisbakken veel te snel gevuld raken. Passanten kunnen er hun flesje of papiertje dus niet meer in kwijt.”

110 vuilnisbakjes in Vilvoorde, Machelen en Zaventem kregen daarom in de voorbije weken een sticker ‘Ziek van Zakken’. “Alle omwonenden kregen ook een brief met de vraag om de vuilnisbak mee in de gaten te houden. Voor de omwonenden is het namelijk niet prettig als de omgeving er telkens opnieuw vuil bijligt.”

“Heel vaak weten de omwonenden op welke manier of door wie de vuilnisbakjes misbruikt worden. Wij zijn al aan heel wat deuren gaan vragen om het afval voortaan, zoals iedereen, in de gewone afvalzakken aan te bieden. Voor wie goed sorteert, bedraagt de kost hiervan amper een euro per week. Met wat extra uitleg erbij kregen we heel veel positieve reacties. Iedereen wint bij een propere straat.”

Politie of camera

Op sommige plaatsen werkt deze ‘zachte aanpak’ echter nog onvoldoende. “Aan deze vuilnisbakjes nemen we in de komende weken extra maatregelen. De mogelijkheid bestaat dat de politie wordt ingeschakeld of dat een sluikstortcamera discreet de omgeving in het oog houdt. Wie dan wordt betrapt, riskeert flinke boetes. Op andere plaatsen is het mogelijk dat de straatvuilnisbakjes tijdelijk of definitief wordt weggenomen Dat is erg vervelend voor diegenen die zich wel netjes aan de regels houden. We willen er dan ook alles aan doen om dit te vermijden. Alle hulp van omwonenden is welkom.”

