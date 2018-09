Intercommunale Incovo slankt af 01 september 2018

02u33 0 Vilvoorde Intercommunale Incovo gaat haar Raad van Bestuur na Nieuwjaar afslanken. In plaats van zeventien leden zullen er vanaf dan slechts negen actief zijn. Die aankondiging komt er bij de bekendmaking van de resultaten van de bijna afgesloten legislatuur.

De intercommunale, die de afvalophaling in Machelen, Zemst, Londerzeel, Meise en Vilvoorde beheert, kan naar eigen zeggen terugblikken op puike resultaten. Zo blijkt uit een tevredenheidsenquête dat 89 procent van de inwoners tevreden is met de werking. "We zijn de voorbije jaren uitgegroeid tot een klantgerichte, communicatieve organisatie en de burgers weten dit duidelijk te appreciëren", zegt een tevreden voorzitter Alex Heyvaert.





Het huidige bestuur wil Incovo verder moderniseren. Daarom komt er een afgeslankte Raad van Bestuur met slechts negen in plaats van zeventien leden. Er komt ook een verplichte evenwaardige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen en ook het aantal bestuursvergaderingen zal fors gereduceerd worden. (RDK)