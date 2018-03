Ingenieuze constructie is wortelgeleidingssysteem 29 maart 2018

Heel wat Vilvoordenaars vragen zich al een paar dagen af wat de ingenieuze constructie is die momenteel op de Grote Markt in elkaar gestoken wordt. "Het gaat om het wortelgeleidingssysteem voor de bomen", legt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes uit. "De twaalf lindes die we in het najaar zullen planten, hebben ruimte nodig. Het zijn minder bomen dan vroeger, maar ze zullen wel al vrij groot zijn tot 6 meter hoog. Om te vermijden dat de wortels in alle richtingen groeien en voor problemen zorgen wordt dit systeem voorzien. " De opening van de Grote Markt is voorzien voor midden september. (DBS)