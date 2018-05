Infosessie over klimplanten 03 mei 2018

02u34 0

De provincie Vlaams-Brabant organiseert vandaag in samenwerking met stad Vilvoorde een infosessie over klimplanten. Op zoek naar de juiste klimplant voor jouw gevel? Of heb je vragen over het planten van klimplanten? De expert helpt je graag verder tijdens deze infosessie. Mail op voorhand je vraag, een beschrijving van de gevel en/of een foto naar lancelot.van.de.putte@vilvoorde.be. (DBS)