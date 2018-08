Infoavond rond gemeenteraadsverkiezingen 28 augustus 2018

De cultuurfondsen in Vilvoorde organiseren een infoavond over de volgende gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. "Zorgen voor meer transparantie van het beleid en het promoten van burgers die participeren in het beheer van zijn of haar stad leken ons twee waardevolle doelstellingen", zegt Maxime Stroobants van het Masereelfonds. "Ook wij wilden zelf een bijdrage leveren. Daarom organiseren we een informatieavond, waarop alle partijen worden uitgenodigd die deelnemen aan de verkiezingen. Dat leek ons een aangewezen initiatief. Aan de politieke partijen werd gevraagd een woordvoerder aan te duiden, die de essentie van het verkiezingsprogramma zou komen toelichten. De aanwezige toehoorders kunnen vragen stellen in verband met de thema's die hen bezig houden. In essentie gaat het om een informatieavond over het beleid waarmee de politieke formaties naar de kiezers trekken."





De infoavond vindt plaats op woensdag 12 september om 19u30 in het CC Het Bolwerk, Bolwerkstraat 17 in Vilvoorde. (DBS)