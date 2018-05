Incovo wil minder boetes voor sluikstorten INTERCOMMUNALE START CAMPAGNE OM TE WIJZEN OP GROTE PAKKANS DIMITRI BERLANGER

23 mei 2018

02u32 2 Vilvoorde De Koninklijke Kasteeldreef in Meise is een geliefde dumpplek voor sluikstorters. Twee keer per week is er dan ook een opkuis nodig aan de glasbollen. Nochtans is de pakkans groot en kunnen boetes oplopen tot 500 euro. Intercommunale Incovo lanceert een campagne om hierop te wijzen.

Sinds 2017 voert Incovo met een sluikstortcamera ook zelf controles uit. Recent werd het aantal camera's verhoogd van een naar drie, en er zijn plannen om binnenkort naar vijf te gaan. "De camera's zijn een schot in de roos", weet Jan Buysse, directeur van Incovo. "Tegenwoordig doen we wekelijks meerdere vaststellingen die bijna altijd leiden tot een forse boete. Wie betrapt wordt, betaalt niet enkel een boete tot 350 euro, maar ook de opruimkosten. Alles bij elkaar is dat gauw 500 euro. Voor dat bedrag kan je heel veel afvalzakken kopen..."





De pakkans is groot volgens Buysse. "Onze verschillende types camera's zijn haast niet waar te nemen, en filmen even goed in het licht of het donker. Als het kan, maken we ook gebruik van de vaste politiecamera's die eveneens in verschillende gemeenten staan opgesteld."





Waarschuwingssticker

Toch is Incovo niet geïnteresseerd in veel boetes, maar vooral in minder sluikstorten. "Daarom start de intercommunale dus een campagne om inwoners te wijzen op het grote risico bij sluikstorten. Op alle 53 glasbollen in het werkingsgebied komt een bijkomende sticker die waarschuwt voor een sluikstortcamera. Waar recent boetes werden uitgeschreven komen er ook bijkomende waarschuwingsbordjes op een voet."





In Machelen zet Incovo ook zwaar in op de controles in de Rittwegerlaan, al jaar en dag een vaste pleisterplek van sluikstorters. Ook hier werden bijkomende waarschuwingsborden geplaatst. "Het is zoals bij de flitscamera's tegen hardrijden. Hoe minder boetes, hoe beter want dat wil zeggen dat er voldoende traag gereden worden. Onze boodschap aan de sluikstorters is dus: 'Stop er snel mee voor die boete van 500 euro in je bus valt'", aldus nog Buysse.





Binnen het werkingsgebied van intercommunale Incovo (Vilvoorde, Meise, Machelen, Zemst, Londerzeel ) wordt jaarlijks liefst 370 ton afval illegaal achtergelaten. Twee medewerkers zijn dag in, dag uit in de weer om sluikstorten zo snel als mogelijk op te ruimen. 99 % van de gemelde sluikstorten wordt ten laatste de werkdag nadien opgeruimd.