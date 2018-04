Incovo brengt 10 glasbollen ondergronds 20 april 2018

Incovo heeft beslist om dit jaar nog tien glasbollen volledig ondergronds te brengen. In plaats van de groene en witte bollen zullen er in het straatbeeld enkel nog sierlijke inox buizen overblijven. "Sommige glasbollen worden dagelijks door ons opgeruimd, en toch worden er iedere dag opnieuw weer andere sluikstorten bijgezet", zegt Alex Heyvaert, voorzitter van Incovo. "Op andere plaatsen kan je zeggen dat de glasbollen de mooiste plekjes van het dorp toch wat verstoren en moeten we kijken of het niet wat discreter kan."





Het gaat om de glasbolsites aan het Maurits Duchéhof, de Havenstraat, de Parkstraat, de Tulpenstraat, de Tyndaleparking en de F. Rooseveltlaan in Vilvoorde, parking De Griet in Zemst, de Chrysantenlaan in Londerzeel, de Sint-Gertrudisstraat in Machelen en de Oppemstraat in Meise. In het totaal gaat om een uitgave van 165.000 euro, deels gedragen door Fost Plus. (DBS)