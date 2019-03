Inbrekers aan de haal met iPad en laptops van jongeren met beperking: “Onbegrijpelijk dat mensen zoiets doen” DBS

26 maart 2019

14u03 4 Vilvoorde Inbrekers hebben hun slag geslagen bij de vzw Wij Blij in Vilvoorde, dat zich inzet voor jongeren met een beperking. Al het multimediamateriaal, zoals iPads en laptops, werd gestolen en zelfs de koelkast werd geplunderd. Alles samen gingen de dieven met een waarde van 3.500 euro aan de haal. De initiatiefnemers van de nog jonge vzw zijn aangeslagen. “Maar we moeten verder.”

De vzw Wij Blij werd een jaar geleden opgericht door Katrien Verhaeghe en haar man Gino Merchiers uit Zaventem. Het koppel zet zich in voor jongeren met een mentale beperking en autisme en wil schoolverlaters een kwalitatieve dagbesteding bieden. Na heel wat bloed, zweet en tranen zag de vzw in mei 2018 het levenslicht in de Stombeeksesteenweg in Koningslo. In eerste instantie voor hun eigen twee kinderen Jens en Nele, maar ze waren net van plan om dat uit te breiden.

3.500 euro buit

Helaas krijgt de vzw nu een zware tegenslag te slikken. Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag kwamen er inbrekers over de vloer. Die gingen onder meer aan de haal met het educatief materiaal van de jongeren. Ze namen de televisie, iPads en laptops mee, en roofden de koelkast leeg. De waarde van de buit loopt op tot 3.500 euro.

Gino Merchiers ontdekte de inbraak zaterdagochtend . “Toen hij rekken ging installeren in de kelder, zag hij dat er een rolluik geforceerd werd en het raam opengebroken was”, vertelt Katrien. “Ze hebben alles doorzocht en meegenomen wat ze op hun weg vonden, tot de inhoud van de koelkast toe.”

Sponsors

Dat ze zich niet lieten tegenhouden dat ze van kinderen met een verstandelijke beperking stalen – alles in het huis verwijst er immers naar – komt hard aan. “Ik snap niet dat mensen zoiets doen. Ik ben er kapot van en heb al menige traan weggepinkt”, zegt Katrien. “Maar we laten ons niet afschrikken. We waren stilaan klaar om uit te breiden tot acht kinderen. Dit is een opdoffer, maar we willen zo snel mogelijk terugvechten. Alle hulp is daarbij welkom. Het was sowieso al niet evident om hier te geraken, want wij werken met kleine fondsen van enkele tientallen of honderden euro’s. En nu zijn we dit allemaal weer kwijt... We doen dan ook een oproep naar sponsors. Momenteel zullen we wel alternatieven moeten voorzien voor de dagbesteding. Maar ook dat zal wel lukken.”

De politie is op de hoogte. Een buurvrouw zag onlangs een man in een Hyundai aan het terrein die foto’s nam. “Die info is doorgespeeld naar de politie. Hopelijk levert het onderzoek resultaat op.”

Vzw Wij Blij steunen kan door een bijdrage te leveren via www.gofundme.com of een storting te doen op het rekeningnummer BE22 0018 3768 9147.