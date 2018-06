Inbreker kijkt aan tegen vijftien maanden cel 21 juni 2018

02u48 0 Vilvoorde Een 47-jarige man uit Vilvoorde riskeert vijftien maanden cel voor een inbraakpoging in een appartement.

De man werd op 4 mei van vorig jaar door een bewoner van het bewuste flatgebouw opgemerkt in de gang. Hij probeerde klinken uit en gedroeg zich verdacht. Toen hij op zijn gedrag aangesproken werd, vertelde hij 'op zoek te zijn naar Nathalie, een vriendin van hem'. Maar in de flat waar hij probeerde binnen te breken, woonde helemaal geen Nathalie. De opgeroepen agenten troffen wel een kniptang aan in de zak van de man.





Valse alibi's

"Meneer had daar niets te zoeken", vatte het parket het samen. "Later kwam hij ook nog eens aanzetten met valse alibi's en brieven die zogezegd van Nathalie waren en hem vrijpleitten. Ik geloof er niks van." De man bleek in het verleden ook al negen keer veroordeeld te zijn voor diefstallen. Uitspraak op 26 juni.





(WHW)