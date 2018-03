Inbreker genekt door bloedvlekken 28 maart 2018

Een Antwerpse veertiger is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar voor verschillende inbraken in Zaventem en Vilvoorde. De man was wel niet echt zorgvuldig bij het plegen van de feiten. Bij enkele van de inbraken troffen de agenten bloedsporen aan. Omdat hij al goed gekend was bij de politiediensten, vonden ze een DNA-match in de databank.





"Deze feiten zijn zeer traumatiserend voor de slachtoffers. Een zware straf is op zijn plaats", aldus de rechter. (WHW)