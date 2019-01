Iconen van Leuvensestraat nemen afscheid Marylou (71) en Chris (72) van lingeriezaak Marylou sluiten na 40 jaar de deuren Dimitri Berlanger

11 januari 2019

18u51 0 Vilvoorde De Leuvensestraat verliest met Marylou Huygh (71) en Chris Peeters (72) twee van de laatste iconen van de zieltogende winkelstraat. Na 40 jaar sluiten ze op 26 januari definitief de deuren van hun lingeriewinkel. “Het is tijd, want we zien hier nauwelijks nog mensen. Het is mooi geweest na al die jaren. Nu gaan we proberen om nog een beetje te profiteren.”

Al sinds september 1978 kunnen vrouwen en in mindere mate mannen bij ‘Marylou’ terecht voor een ruim assortiment aan bh’s, slipjes, pyjama’s, zwembroeken en ander badgoed. Ze kregen er steeds de persoonlijke service die vandaag nog steeds het verschil maakt met de grote ketens.

Maar nu staat er al een paar maanden in het groot ‘uitverkoop’ op de eens zo weelderige vitrine. Marylou en haar man Chris houden het eind deze maand definitief voor bekeken. Ze maakten er een langgerekte één-twee van gedurende die 40 jaar: zij voor de schermen, hij achter de schermen. Ze zijn dan ook de langst meegaande winkel in de Leuvensestraat met de originele zaakvoerders.

Drie generaties vrouwen

“Ik ben hier opgegroeid. Mijn ouders hadden hier een zaak in elektrotoestellen”, zegt Marylou over de Leuvensestraat. “Samen met mijn man heb ik in dit pand een oud kousenwinkeltje overgenomen. Nu, 40 jaar later, is het mooi geweest. We hebben hier drie generaties vrouwen zien passeren. Als je ooit ‘De memoires van een Lingeriemadam’ in de boekenwinkel ziet liggen: dat is van mij”, lacht ze.

Als je ooit ‘De memoires van een Lingeriemadam' in de boekhandel ziet liggen: dat is van mij Marylou Huygh (71)

Voor de ‘commerce’ moest Marylou het niet meer blijven doen. De glorietijden van de Leuvensestraat liggen al lang achter ons. De enorm leegstand zorgt ook voor een leeg straatbeeld. “Op eender welk moment van de dag zie je hooguit tien mensen lopen. Vroeger zag het hier zwart van het volk tijdens de solden. Ik moest dan zelfs drie verkoopsters in dienst nemen. Ik had niet gedacht dat het zo zou eindigen. Sommige dagen zie ik hier nog twee klanten. We gaan de zaak niet kunnen overlaten en verkopen het pand.”

“Vanaf 2009 is het hier stilaan beginnen achteruitgaan”, legt Chris uit. “Wat precies de oorzaak is, weet ik niet. De berichten over de komst van Uplace en de langdurige werken zullen er wel geen goed aan gedaan hebben. Er is ook een probleem met de visie. Ze spreken nu weer over baanwinkels aan de Renaultsite, maar dat is niet wat deze stad nodig heeft. Het is niet aantrekkelijk om je hier als zelfstandige te vestigen. De huurprijzen swingen de pan uit en je moet ook meteen een heel assortiment van je product kunnen aanbieden.”

“Wat heb je aan een mooie winkelstraat en Grote Markt als het volk weg blijft? Inwoners van Grimbergen en Meise komen niet meer naar Vilvoorde. Ze staan namelijk altijd in de file. En nu met de werken aan de ringtrambus gaat het nog erger worden.”

Tijd nodig

Helemaal zwart ziet het echtpaar het nu ook niet in. “Er zal wel eens een heropleving komen. Maar dat gaat toch nog een paar jaar duren. Het is positief dat er initiatieven genomen om het hier terug meer te doen bruisen.” Voor Marylou en Chris is het geen zorg meer. “Het is tijd om te profiteren. Een weekendje weg of onze zoon eens gaan bezoeken in Parijs. Dingen die we met de zaak moeilijk konden doen. Het is mooi geweest. Al wordt 26 januari ongetwijfeld nog een bijzondere, emotionele dag. We willen ook een dikke merci zeggen aan onze verkoopster Sylviane, die bijna 30 jaar bij ons was, en uiteraard ook aan ons trouw cliënteel.”