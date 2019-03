Horst Festival palmt deze zomer Asiat-site in Driedaags evenement zet muziek, cultuur en architectuur centraal en verhuist na vijf jaar van Holsbeek naar Vilvoorde DBS

25 maart 2019

17u42 0 Vilvoorde De voormalige militaire site Asiat vormt deze zomer de locatie voor het Horst festival. Kunst, architectuur en muziek zullen er drie dagen lang centraal staan. Daarmee haalt Vilvoorde eindelijk nog eens een festival binnen na het verdwijnen van onder meer Marktrock, Fire is Gold en Mekitburn. De voorbije jaren vond ‘Horst Arts & Music’ plaats op het kasteelterrein in Holsbeek en lokte er telkens duizenden bezoekers.

Op 1 oktober 2018 kwam het beheer en gebruik van de voormalige legerkazerne Asiat in handen van de stad. In afwachting van de ambitieuze ontwikkelingsplannen voor de site, besliste het stadsbestuur op korte termijn al actie te ondernemen via tijdelijke maatregelen en lanceerde de oproep tot Stadsmakers.

Heel wat initiatieven gaven gehoor aan de oproep en “De zomer van 2019” zal de site garant staan voor een boeiend programma. “De laatste puzzelstukken van het programma worden momenteel gelegd, maar we zijn alvast verheugd te kunnen aankondigen dat ook één van de meest vooruitstrevende festival van het land de weg vond naar de Asiat-site”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). “Op deze manier willen we van de oude vervallen legersite snel een stadsdeel maken waar er van alles te beleven valt. Ik ben er alvast van overtuigd dat de Asiat-site de komende jaren de ‘place to be’ wordt voor alle Vilvoordenaars en de vele bezoekers van de stad.”

Horst, een beweging die zich toelegt op het ontwikkelen van talent, plekken en steden, verenigt kunst en muziek en viert de samensmelting van beide werelden. Van 2014 tot 2018 vond Horst Arts & Music plaats op het kasteelterrein in Holsbeek en groeide het uit tot een internationaal gerenommeerd platform voor avant-garde elektronische muziek, inventieve kunst en architectuur.

Na vijf jaar in Holsbeek maakt Horst nu de overgang naar Vilvoorde. Met een ‘Horst Lab’ voor creatieve culturen, een ‘Horst Exhibition’ met nieuwe ‘in-situ’ kunstwerken en een driedaags ‘Horst Festival’, wordt de Asiat-site dé plaats om jong en creatief talent te ontwikkelen.

Schepen voor cultuur Moad El Boudaati (sp.a) kijkt uit naar de samenwerking: “De ontwikkeling van de Asiat-site biedt enorm potentieel. In afwachting van die ontwikkeling zal de tijdelijke invulling van de Stadsmakers ons deze zomer al laten proeven van wat mogelijk is. Het artistieke experiment van Horst past volledig in de visie van de stad. Het driedaags festival zal de voormalige legersite mee op de kaart zetten als nieuw en levendig stadsdeel en Vilvoorde als hippe stad aan het water bevestigen.”

De ambities voor de site zijn groot en delen vele raakvlakken met de missie van Horst om plekken en steden te ontwikkelen. Horst zet kunst, architectuur en muziek in als instrumenten om de ontwikkeling van Asiat te stimuleren. Horst kijkt ook over de grenzen van Asiat. In samenwerking met de uitbater van de naburige gascentrale, wil het één van de koeltorens artistiek invullen en publiek toegankelijk maken.

Voor het volledige programma van de Stadsmakers en alle info rond Horst Lab, Horst Exhibition en Horst Festival, houd je best de website en Facebookpagina van stad Vilvoorde en Horst in de gaten.