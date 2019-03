Hoe maak je kinderen moe in de vakantie? Met een sport- en speelparadijs RDK

07 maart 2019

Het mag dan wel krokusvakantie zijn, toch kozen zowat honderd Vilvoordse kinderen er donderdagmiddag voor om zich moe te maken tijdens de kleuterhappening in de stedelijke sporthal. Die werd voor de gelegenheid omgetoverd tot een waar sport- en speelparadijs voor kleuters. Alle kinderen geboren tussen 2013 en 2014 konden zich onder begeleiding van hun ouders uitleven op onder andere het springkasteel, in het klim- en klauterparcours en op gekke loopfietsjes. Daarnaast was er ook een grimeerstand zodat de kleuters zich konden laten schminken. De organisatie lag in handen van het Vilvoordse stadsbestuur.