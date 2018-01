Hinder door vrachtwagens die zand afleveren 02u45 0 Vilvoorde Vanaf morgen hervatten de werken aan de ondergrondse parking op de Grote Markt. De arbeiders gaan verder met de opvulling van de dakplaat van de ondergrondse parking.

De komende twee tot drie weken zal er ongeveer 1.000 kubieke meter zand aangeleverd worden voor de opvulling van de dakplaat. Voor de aanlevering zullen zo'n 50 vrachtwagens het stadscentrum doorkruisen, wat voor de nodige hinder zal zorgen. De vrachtwagens rijden via de Schaarbeeklei het stadscentrum binnen en bereiken de Grote Markt via de Lange Molensstraat en de Bergstraat. Op de werfzone keren de vrachtwagens zodat ze opnieuw via de Bergstraat de Grote Markt verlaten. Tijdens de werkzaamheden zal de Bergstraat volledig afgesloten worden. Ook in de Lange Molensstraat zal er veel werfverkeer op- en afrijden.





Wanneer de opvullingswerken zijn afgerond, start de aannemer eind januari met de aanleg van de in- en uitrit van de ondergrondse parking. Die liggen respectievelijk in de Marktstraat en de Bergstraat. De straten zullen voor een drietal maanden afgesloten worden voor het verkeer. Op 18 januari om 19 uur organiseert het stadsbestuur een vragenuurtje voor de omwonenden van de Grote Markt. (DBS)