Hij had het ‘ideale profiel’ om in Syrië te zitten, maar wordt nu wél schepen Nieuwkomer Moad El Boudaati zette frustraties om in positief verhaal Dimitri Berlanger

22 november 2018

18u05 3 Vilvoorde Moad El Boudaati (28) is op z’n zachtst gezegd een opvallende nieuwkomer in de Vilvoordse politiek. Hij wordt meteen schepen, terwijl hij nochtans het ‘ideale profiel’ had om nu in Syrië te zitten. “Van school veranderen was één van mijn hobby’s.” Maar in tegenstelling tot veel van zijn intussen ex-vrienden die wél radicaliseerden, beet hij door. Hij behaalde zijn diploma en is tegenwoordig deradicaliseringsambtenaar in gevangenissen.

Schijnbaar uit het niets behaalde Moad El Boudaati 1.181 voorkeurstemmen op de lijst van sp.a/Groen. En zo werd hij meteen al zo goed als ‘incontournable’ voor een post in het schepencollege.

Nochtans oogt het parcours van de sp.a’er hallucinant. “Ik ben opgegroeid in de sociale woonwijk in Houtem”, vertelt hij. “Al in het eerste leerjaar wou men mij doorsturen naar het buitengewoon onderwijs. Ik had een taalachterstand, maar die viel perfect te verklaren. Ik sprak thuis Berbers, op straat Frans, in de moskee Arabisch en op school Nederlands. Te veel van het goede voor een 6-jarige. Maar omdat mijn moeder niet van buitengewoon onderwijs wilde weten, ben ik toen al van basisschool De Groene Planeet naar De Biekorf verhuisd.”

En het zou niet de laatste keer zijn dat hij van school zou veranderen. Het gezin verhuisde naar Vilvoorde-centrum, El Boudaati verhuisde naar de Van Helmontschool, vervolgens naar Virgo, en weer terug naar de Van Helmontschool. “Uiteenlopende oorzaken”, klinkt het.

In het tweede jaar kreeg ik samen met heel veel andere jongeren van allochtone afkomst een B-attest. De zogenaamde ‘grote uitstroom’. Ik ben daartegen in beroep gegaan. Op mijn 14de moest ik mezelf al verdedigen Moad El Boudaati

Toen moest het middelbaar echter nog komen. “Ik ging naar het Atheneum. In het tweede jaar kreeg ik daar samen met veel andere jongeren van allochtone origine een B-attest. De zogenaamde ‘grote uitstroom’. Ik ben daar toen tegen in beroep gegaan. Op mijn 14de moest ik mezelf al verdedigen. Uiteindelijk hebben ze mij toch laten slagen. Maar in het vierde middelbaar liep het weer mis. Ik was op mijn 16de al beginnen werken als enquêteur in Brussel. Ik kwam in aanraking met geld en dat was geen goede zaak. Ik zat met mijn hoofd helemaal niet meer bij studeren. Ik was uiteindelijk wel geslaagd, maar ze wilden mij toch een B-attest geven. ‘Omdat we denken dat hij het niet zal aankunnen...’”

El Boudaati trok daarop naar Virgo Fidelis, waar hij in het vijfde TSO terechtkwam. Maar halverwege het schooljaar keerde hij toch terug naar het Atheneum. “Om toch te proberen slagen in het ASO. Dat lukte niet en ik kreeg opnieuw een B-attest. Daarna ben ik naar het Atheneum in Grimbergen gegaan, maar ook dat duurde niet lang. Uiteindelijk keerde ik terug naar het TSO op het KTA, en daar ben ik dan blijven zitten. Toen heb ik de moed laten zakken.”

“Ik ben beginnen nadenken over wat ik met mijn leven moest doen. Ik heb toen een camionette gekocht en ben een éénmanszaak als marktkramer begonnen, zoals mijn nonkel. Ik stond op markten in het hele land met vrouwenartikelen zoals handtassen en portefeuilles. Ik wist al snel hoe laat het was: marktkramer is een zware stiel. Op een nacht, toen ik bij -16 graden aan het uitladen was, heb ik de klik gemaakt. ‘Als ik nu niet uit mijn pijp kom, ga ik mijn hele leven zwaar werk moeten doen’, besefte ik.”

“Ik heb uiteindelijk alles op de Middenjury gezet om mijn middelbaar diploma toch te behalen. En tegen mijn eigen verwachting in, was ik geslaagd. Ik ben meteen gestopt als marktkramer en heb alles verkocht. Het was een last die van mijn schouders viel. Het voelde aan als een nieuwe kans.”

Politiek heeft mij altijd geïnteresseerd. Ik heb mij echt gesmeten. Alle lesuren zat ik op de eerste rij, zodat ik toch maar niet afgeleid zou raken of in de verleiding zou komen om met andere zaken bezig te zijn. Ik heb die nieuwe kans met beide handen gegrepen Moad El Boudaati

Ondanks heel wat scepsis trok El Boudaati vervolgens naar de VUB, waar hij Politieke en Sociale Wetenschappen ging studeren. “Politiek heeft mij altijd geïnteresseerd”, klinkt het. “Ik heb mij echt gesmeten. Alle lesuren zat ik op de eerste rij, zodat ik toch maar niet afgeleid zou raken of in de verleiding zou komen om met andere dingen bezig te zijn. Ik heb die nieuwe kans met beide handen gegrepen. Op mijn eerste examen Statistiek behaalde ik 20 op 20. Het was een bevestiging dat moeite doen loonde. Ik heb die vier jaar zonder kleerscheuren overleefd en ben zelfs op Erasmus gegaan naar Zwitserland, wat een gewéldige ervaring was. Daarna heb ik nog een specialisatiejaar Internationale Economie gevolgd aan de KUL.”

Daarna ging het snel. “In 2015 ben ik in opdracht van de stad aan de slag gegaan met jongeren die dreigden te radicaliseren. Ik wist wat er bij die groep leefde en kon meespreken over hun frustraties. Ik probeerde hun stem te laten horen en hen ervan te overtuigen om op een andere manier hun steentje bij te dragen tot de maatschappij. Twee jaar geleden ben ik dan in dienst gegaan bij de Vlaamse Overheid om in de gevangenissen als deradicaliseringsambtenaar te werken.”

El Boudaati beseft maar al te goed dat hij het profiel had om zelf ook in Syrië te eindigen. “Veel van mijn vrienden zijn daar beland en zitten er nu nog. Ik weet welke frustraties hiertoe geleid hebben. Maar ik keur het uiteraard volledig af. Nu is de situatie ginder minder aanlokkelijk, maar we moeten waakzaam blijven. Het kan zo weer opflakkeren.”

Wat bij mij de doorslag heeft gegeven? Mijn stabiele thuissituatie. Mijn moeder zat altijd achter mijn veren. (lacht) Maar anderen hadden dat geluk niet Moad El Boudaati

Die vrienden van weleer zijn intussen ex-vrienden, zo benadrukt El Boudaati wel. “Als je ziet wat sommigen daar gedaan hebben... Dat zijn moordmachines geworden, zeker zij die er al sinds 2012 zitten... Wat bij mij de doorslag gegeven heeft? Mijn stabiele thuissituatie. Mijn moeder zat altijd achter mijn veren. (lacht) Maar anderen die in gescheiden gezinnen leefden of met drugsproblematiek geconfronteerd werden, hadden dat geluk niet. Dé frustratie was dat je het gevoel kreeg dat je al op voorhand afgeschreven was. Maar je moet je daar uit knokken. Ik ben niet iemand die bij de pakken blijft zitten. Ik wil tonen hoe het wel kan. Ik wil dan ook een rolmodel zijn, maar er moeten in veel domeinen nog rolmodellen bijkomen.”

Voor El Boudaati wacht nu het schepenambt. “Het wordt een hele uitdaging, maar ik ga er met volle goesting tegenaan. Ik ga ook mijn job opgeven om voltijds aan de slag te gaan voor Vilvoorde.”