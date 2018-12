Herontwikkeling 4 Fonteinen gaat onverminderd voort DBS

11 december 2018

19u23 0 Vilvoorde De stad heeft dinsdagavond de ontwikkelingsplannen 2019-2020 toegelicht. Met name in 4 Fonteinen, een deelgebied van Watersite staat de komende jaren nog heel wat te gebeuren.

De voorbije jaren werd volop geïnvesteerd in de vernieuwing en herontwikkeling van bepaalde zones. Eén van de gebieden die daarbij het meest in het oog springt, is 4 Fonteinen. Dat maakt deel uit van Watersite, het grote reconversieproject tussen de Schaarbeeklei en het Zeekanaal Brussel-Schelde. De komende jaren staat er in dat gebied nog heel wat te gebeuren: de bouw van ’t Brughuis, de heraanleg van de Sluisstraat, de opwaardering van de oevers van de Zenne, maar ook de langverwachte fiets- en voetgangersbrug.

Volwaardig stadsdeel

Omdat alle betrokken partners nog meer de nadruk op duurzaamheid wilden leggen, werd beslist een nieuw inrichtingsplan op te stellen. Begin 2019 wordt dit plan verder besproken met het nieuwe stadsbestuur. De visie is duidelijk: een volwaardig stedelijk stadsdeel met een flexibele en open invulling. Kindvriendelijk, energiepositief, autovrij en duurzaam zijn maar enkele van de karakteristieken die deze zone volwaardig de 21ste eeuw moeten binnenloodsen. De Zenne, die na jaren verwaarlozing, opnieuw tot haar recht komt, wordt de ‘drager’ van de vernieuwde wijk. De Kruitfabriek wordt erkend als stedelijke ‘incubator’: de hippe cultuurtempel helpt andere nieuwe bedrijven starten en groeien.

Het inrichtingsplan zal een set spelregels bepalen die de verdere ontwikkeling (bouwvolume, mobiliteit...) zullen stroomlijnen. De Vlaamse Duurzaamheidsmonitor bewaakt dan weer de ambitie op vlak van duurzaamheid (85% is het streefdoel). De komende jaren zal er, steeds in overleg, per bouwblok concreet verder gewerkt worden. De eerste tekenen van het herwaarderen en opbouwen van deze oude industriebuurt zijn al zichtbaar: de eerste bewoners namen al hun intrek in ’t Sas en het eerste deel van het Broekplein en de Steenkaai werden al aangelegd.