Heraanleg Peperstraat vroeger gestart 24 februari 2018

02u57 0

De start van de opbraakwerken in de Peperstraat in het kader van de heraanleg van de Grote Markt is vroeger gestart. Normaal zouden die rond eind juli plaatsvinden. Om te voorkomen dat de handelaars in deze straat twee keer hinder zouden ondervinden, zijn deze werken afgelopen maandagochtend al gestart. De werken gebeuren nu gelijktijdig met de werken langs de zijde van horecazaak De Koning van Spanje en zullen ook rond hetzelfde moment afgerond zijn (in de tweede helft van april). De handelaars werden hiervan op de hoogte gebracht en blijven steeds te voet bereikbaar. Waar nodig installeert de aannemer loopbruggetjes. (DBS)