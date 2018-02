Heraanleg Heldenplein zorgt voor onrust VEEL VRAAGTEKENS OVER INGREPEN VOOR KOMST SNELTRAMBUS DIMITRI BERLANGER

10 februari 2018

02u36 0 Vilvoorde Hoe gaan het Heldenplein en de Stationlei er in de toekomst uitzien? Met de komst van de sneltrambus zouden er zo'n 50 parkeerplaatsen sneuvelen, wat buurtbewoners erg ongerust maakt. Verder is er nog niets beslist over de rijrichting in de Stationlei, die eenrichting wordt. Oppositiepartij CD&V vraagt snel opheldering. "De knopen worden de komende weken doorgehakt", sust burgemeester Hans Bonte (sp.a).

Op basis van de 'Projectnota Ringtrambus' werd in het najaar van 2017 beslist dat de twee rotondes op het Heldenplein zullen vervangen worden door twee kruispunten met slimme verkeerslichten. Met die ingreep moeten verkeersopstoppingen in het centrum opgelost geraken. De Stationlei wordt voor auto's een eenrichtingsstraat. Maar over de rest van de heraanleg blijft nog veel onduidelijkheid bestaan, en dat maakt de Vilvoordenaars ongerust.





"Door de heraanleg van de Stationlei zullen een groot aantal parkeerplaatsen verdwijnen", legt oppositieraadslid Peter Van Kemseke (CD&V) uit. "In de Stationlei en rond de kerk gaat het om een kleine 50 plaatsen. Voor de buurtbewoners is dat geen leuk vooruitzicht, want waar geraken zij hun wagen nog kwijt? Ik begrijp dat het stadsbestuur de nieuwe ondergrondse parking vol wil krijgen, maar er moeten ook parkeerplaatsen komen in de onmiddellijke omgeving. De stad moet daar snel werk van maken, want op dit moment weten de inwoners van niets."





Trambusdossier vast

Verder heeft de stad nog steeds niet beslist over de rijrichting in de Stationlei. "In oktober al 'zou het snel beslist worden', maar voorlopig beweegt er nog niets. Daarmee zit het hele trambusdossier vast. Al het studiewerk is verricht. Hoe sneller de stad de knoop doorhakt, hoe sneller de problemen worden opgelost."





Volgens burgemeester Hans Bonte (sp.a) komt er de komende weken schot in de zaak. "We zijn nog aan het onderhandelen met De Lijn en De Werkvennootschap over de laatste meters van het tracé. Er zijn nog enkele technische vragen. De rijrichting van de Stationlei bijvoorbeeld waarbij we de pro en contra's in kaart brengen en bekijken wat nu het best functioneert. Daarvan zal afhangen hoe we het Heldenplein en de Stationlei zelf inrichten."





Bonte erkent dat een heraanleg heel wat parkeerplaatsen kan doen sneuvelen. "Er zijn onderhandelingen lopende tussen de Lijn en de VDAB op de Witherenstraat en de RVA op de Leopoldstraat om hun parkeerplaatsen als bewonersparking te gebruiken buiten de werkuren."





Laatste simulaties

Dan is er nog het tracé van de trambus voorbij het station. "De trambus zal de Luchthavenlaan nemen tot er een ondertunneling van het spoor komt. We moeten nog simulaties uitvoeren om te zien of het rode licht voor de tunnel onder het spoor, verplaatst moet worden en of er aanpassingen moeten komen aan De Vuist. Een hele boterham, maar we weten zeker dat de trambus vlot door kan."