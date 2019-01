Heemkring organiseert voordracht over beeldhouwer Rik Poot DBS

09 januari 2019

16u18 0 Vilvoorde Heemkundige Kring Hertog Hendrik I organiseert op 21 januari in CC Het Bolwerk een voordracht over de vermaarde Vilvoorde beeldhouwer Rik Poot.

Spreker is Gilbert Putteman, kunstcriticus en vrederechter van het kanton Vilvoorde. Hij was een vriend van Rik Poot en zijn voordracht belooft dan ook heel boeiend te worden. Ze is gebaseerd op unieke anekdotes en niet gecensureerde verhalen. In het tweede gedeelte wordt uitzonderlijk beeldmateriaal geprojecteerd van en over beeldhouwer.

Rik Poot had een zeer sterke persoonlijkheid. Hij verkondigde zijn mening tegen alle trends in. Hij is onder meer verantwoordelijk voor De Vuist, op de rotonde van Woluwelaan en Luchthavenlaan, dat er kwam naar aanleiding van de sluiting van Renault. Ook in de stadscentrum zelf staan verschillende bekende beeldhouwwerken van zijn hand.

De toegang is gratis voor de leden, niet-leden betalen 5 euro steungeld. De voordracht begint om 19.30 uur.