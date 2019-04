Hans Bonte wil 21 Vilvoordse kinderen uit Syrië halen: “Zet desnoods B-Fast in” Jelle Couder

19 april 2019

19u22 6 Vilvoorde In Syrië zitten momenteel 21 kinderen met een Vilvoordse moeder of vader vast in erbarmelijke omstandigheden. Dat zegt Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) en die informatie wordt ook bevestigd aan VTM NIEUWS. Bonte pleit ervoor om de kinderen zo snel mogelijk te redden. “De regering moet haar kop uit het zand halen.”

De nood is hoog, vindt Bonte. Op dit moment zitten in Syrië 21 kinderen vast waarvan de vader of de moeder uit Vilvoorde vertrok. In totaal zitten ongeveer 150 Belgische kinderen geblokkeerd in het land. “In schrijnende omstandigheden”, zegt Bonte. “We hebben vernomen dat er onlangs een kindje is overleden met een Vilvoordse ouder. Nu horen we van ander een kind dat na een amputatie een zware infectie heeft opgelopen en ondervoed is. Dat kan zo niet doorgaan.”

Vluchtelingenkamp

De kinderen bevinden zich vooral in het vluchtelingenkamp Al-Hol, dat onder controle staat van de Koerden. “De Koerden geven voorrang aan Syrische kinderen voor eten en medische zorgen”, zegt Bonte. “Zij vragen ook dat buitenlandse regeringen hun verantwoordelijkheid nemen want de situatie in de vluchtelingenkampen is zeer moeilijk. Er is daar een enorme toevloed van mensen.”



Bonte wil daarom dat de Belgische regering zo snel mogelijk een actie op poten zet om de kinderen naar België terug te halen. “Dat zijn Belgische kinderen, dat zijn onze burgers”, zegt hij. “Hun familie hier wacht bang op nieuws. Wij hebben de verantwoordelijkheid om voor hen te zorgen.”

“Situatie is ellendig”

Het is niet erg moeilijk om de kinderen te vinden en te redden, aldus Bonte. “Zij zijn geïdentificeerd, we weten waar zij zitten. Er is bij wijze van spreken maar een fax nodig om hen uit die kampen te krijgen. Maar voorlopig beweegt er niets, terwijl de situatie daar te ellendiger is dan je je kan voorstellen. Die kinderen riskeren de hongerdood.”

De Belgische regering moet dringend in actie schieten, besluit Bonte. “Het wordt hoog tijd dat de regering haar kop uit het zand haalt”, zegt hij. “Ze lijkt wel verlamd door schrik voor de publieke opinie, terwijl het hier wel om Belgische burgers gaat. Je vraagt je af wat er allemaal moet gebeuren voor je als burger hulp krijgt van je land.”

Bonte stelt voor om een B-Fast team, dat tussenkomt bij rampen in het buitenland, ter plaatse te sturen om de kinderen snel naar ons land te halen. “Alleen zo kunnen we voorkomen dat er nog meer kinderen slachtoffer worden.”

