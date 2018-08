Handbiker sterft onder wielen tractor SLACHTOFFER REED IN VERKEERDE RICHTING OP FIETSPAD DIMITRI BERLANGER

17 augustus 2018

02u27 0 Vilvoorde De 36-jarige Wannes M. uit Vilvoorde is gisteren om het leven gekomen toen hij met zijn handbike op de Brusselsesteenweg werd aangereden door een tractor. Die wilde rechts afslaan naar de 's Gravenmolenstraat, maar de bestuurder had de handbiker niet zien komen. De man overleed ter plaatse.

Het tragische ongeval op de Brusselsesteenweg gebeurde gisterenmorgen om iets over half tien. Een tractor sloeg rechts af naar de 's Gravenmolenstraat en greep daarbij een man op een handbike, dat is een lage fiets die je met de handen voortbeweegt. "Ik ging die ligfiets kruisen", vertelt een ooggetuige van het ongeval die ook op het fietspad reed.





"De tractor kwam op dat moment in volle vaart voorbijgereden. Ik had meteen het gevoel dat het ging mislopen en een seconde later was het gebeurd. Er was onmiddellijk volk in de buurt om het slachtoffer te helpen. Een verpleegster kwam uit het naburige zorgcentrum gelopen en ook een verzorgster van het Wit-Gele Kruis is meteen gestopt en uit haar wagen gesprongen. Ze hebben hun best gedaan, maar hulp kon helaas niet meer baten. Ik bibber nog altijd op mijn benen. Voor hetzelfde geld had ik ook niet kunnen remmen en was ik het die er onder lag."





Spijtig ongeval

De familie van het slachtoffer kwam na het ongeval meteen toegesneld en werd opgevangen door de hulpdiensten. De Brusselsesteenweg bleef tot een stuk in de namiddag volledig afgesloten tussen de Lagesteenweg en de Wolvertemsesteenweg. Het parket stelde een wetsdokter en een verkeersdeskundige aan.





Volgens het parket Halle-Vilvoorde gaat het om een 'spijtig ongeval'. "De bestuurder van de tractor wilde rechts afslaan en heeft in zijn achteruitkijkspiegel gekeken om te zien of er fietsers aankwamen", legt woordvoerster Sabine Lievens uit. "Hij zag in de verte iemand komen en heeft ingeschat dat hij wel degelijk tijd had om zijn manoeuvre uit te voeren. Helaas heeft hij daarbij het slachtoffer, die uit de tegenovergestelde richting kwam aangereden, niet opgemerkt."





Geen tweerichtingsfietspad

Mogelijk speelde bij het ongeval mee dat de Brusselsesteenweg vroeger tweerichtingsfietspaden had. Sedert de heropening van de steenweg na lange herinrichtingswerken eind maart, zijn de fietspaden echter enkelrichting geworden. "Misschien zijn sommige mensen nog in de veronderstelling dat ze langs de twee kanten mogen rijden, maar dat is dus niet het geval. Strikt genomen was de man op de handbike dus in fout", aldus nog de parketwoordvoerster.





Wannes M. woonde nu in Vilvoorde-centrum, maar groeide op in Grimbergen. Hij reed met een handbike omwille van een handicap, maar was erg sportief en nam ook deel aan wedstrijden.