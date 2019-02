Halt, u wordt gefilmd: agenten ViMa voortaan op pad met cameraatje Politiezone start in eerste instantie met zes maanden durend proefproject Dimitri Berlanger

11u41 0 Vilvoorde Agenten van de politiezone Vilvoorde-Machelen dragen voortaan ‘bodycams’ met zich mee. Met die compacte camera’s filmen ze hun interventies. “We hebben zes toestellen aangekocht en zullen ze de komende zes maanden uittesten”, zegt woordvoerster Catherine Bodet. De zone hoopt hiermee om agressieve situaties te counteren.

Amper vijf op zeven centimeter groot zijn de toestelletjes die worden gedragen op een kogelwerende vest. De camera hangt ter hoogte van de schouder, zodat alles vanuit het perspectief van de agent te zien is. “We hebben zes exemplaren aangekocht en zitten nu in een testfase”, zegt politiewoordvoerster Catherine Bodet. “Sinds 30 januari worden ze gebruikt. De agenten werken er vrijwillig aan mee. Er is ook een opleiding aan verbonden.”

Regels

Voor de duidelijkheid: de politie heeft geen carte blanche om om het even wanneer en waar te filmen, in de hoop iemand op een overtreding te betrappen. De openbare orde moet verstoord zijn, of er moet een reële kans zijn dat de openbare orde verstoord zal worden. “Als de politieagent in kwestie op patrouille vertrekt, dan zet hij de bodycam aan, maar de beelden worden na 30 seconden automatisch gewist.”

De agenten zullen dus nooit in het geniep filmen. De betrokken personen worden ook altijd gewaarschuwd als de bodycam aan het filmen is. “Enkel als agenten hebben aangegeven dat ze gaan filmen worden beelden opgeslagen. Dat is wettelijk verplicht”, vervolgt Bodet. “Bovendien kunnen ze het toestel niet manipuleren door bijvoorbeeld iets te wissen.”

Proefperiode

Over zes maanden wordt de nieuwe methode geëvalueerd. “Dan zullen we bekijken hoe goed het werkt, ook technisch. De verwachtingen zijn alvast positief, maar pas na de proefperiode bekijken we of het project algemeen uitgerold wordt, en of we nog bijkomende bodycams zullen aankopen.”

Bewijs

“Of er een specifieke aanleiding was voor het inzetten van de bodycams? Neen, het was wel nog wachten op de goedkeuring van de wetgeving hieromtrent. Dat is in de loop van vorig jaar gebeurd. De voordelen zijn wel duidelijk en dat is ook vanuit onze agenten al aangegeven. We hopen dat dit een ontradend effect zal hebben op interventies die potentieel kunnen ontaarden in agressie. Iemand die weet dat hij gefilmd wordt, denkt hopelijk twee keer na over zijn gedrag. Er kan uiteraard ook gewoon gebruik van gemaakt worden als bewijsmateriaal.”

Daarnaast speelt ook het feit dat de burger tegenwoordig snel de weg vinden om klacht in te dienen tegen politieagenten een rol. “Met de bodycam hebben we ook extra bewijs dat onze politiemedewerkers zich correct hebben gedragen.”

Aan de zes bodycams inclusief software hangt een prijskaartje van 3.700 euro vast.