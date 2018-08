Grootste onderwaterfilmstudio in de maak KUIP ZAL 5 MILJOEN LITER WATER EN ALLE MOGELIJKE SPECIAL EFFECTS BEVATTEN DIMITRI BERLANGER

02u45 0 Vilvoorde De grootste indoor onderwaterfilmstudio van Europa wordt op dit moment gebouwd in de Fabrieksstraat. In het bassin kan liefst 5 miljoen liter water. Een internationale filmproductie zou op 2 januari de infrastructuur in gebruik nemen. "Een vuile rivier of een zware storm op zee: alles kunnen we hier simuleren."

Verhuren van opnamemateriaal aan filmproducties is de core-business van Lites dat al 20 jaar in Vilvoorde huist. "We zijn een Europese speler met een 40-tal producties per jaar in heel Europa", zegt bedrijfsleider Wim Michiels. "Dit bouwproject is een volledig nieuwe stap. We gaan nu ook de faciliteiten voor de opnames voorzien. De ruwbouw is zo goed als klaar. Naast de onderwaterfilmstudio komen er nog twee grote gewone studio's, een 'medium' exemplaar van 500 vierkante meter en nog een kleinere studio."





Het paradepaardje is uiteraard de onderwaterfilmstudio. "Die bevat een bassin van 9 meter diep met een oppervlakte van 450 vierkante meter, goed voor 5 miljoen liter water. Daarbij kan ook de studiovloer nog onder water gezet worden wat dan op tien meter waterdiepte komt. Goed voor een totale oppervlakte van 1.250 vierkante meter en liefst 6 miljoen liter water. Daarmee zijn we de grootste indoor onderwaterfilmstudio in Europa. De meeste gaan maar tot 6 meter diepte. Wij zijn de meeste complete en geavanceerde. Het begint al bij verwarmd water wat opnames het hele jaar door mogelijk maakt."





Daarnaast zijn er heel wat effecten ingebouwd. "Dat bespaart tijd en geld, want anders moet dit allemaal nog met de computer gecreëerd worden om realistisch te ogen."





Speciale verlichting

Michiels kan het weten want hij is zelf cameraman voor onderwaterproducties. "Zo kan je voor helder water of eerder troebel water kiezen als je bijvoorbeeld een vuile rivier wil tot leven wekken. Er is speciale verlichting, waardoor we het bewolkt of net heel zonnig kunnen laten lijken. Je kan ook de oneindigheid van de oceaan creëren en er is een beweegbare bodem. Ook regen, stroming op het water en een golfslag van een meter kan je met één druk op de knop creëren."





De studio bevindt zich op het gelijkvloers, wat makkelijk is voor een vrachtwagen vol materiaal. "Er staan dan twee grote kranen klaar die zelfs een boot van 25 ton op het water kunnen hijsen."





De interesse is alvast groot. "Er zijn een twintigtal watergerelateerde filmproducties waarmee gesprekken lopen. Zij zullen in 2019 en 2020 draaien." Het hele studiocomplex kost ruim 23 miljoen euro, de onderwaterfilmstudio alleen al kost 15 miljoen euro.