Groot WK-scherm op Bolwerkplein 22 mei 2018

02u37 0 Vilvoorde Het stadsbestuur zal in het kader van de Wereldbeker Voetbal opnieuw een groot scherm laten plaatsen op het Bolwerkplein.

"Alle wedstrijden van de Rode Duivels zullen er uitgezonden worden", zegt schepen van Feestelijkheden Johan Serkeyn (sp.a). "Maar we denken er ook aan om wedstrijden uit te zenden van landen die een grote gemeenschap hebben in Vilvoorde, indien ze ver zouden geraken in het toernooi. Dan denk ik aan Marokko, Spanje en Portugal."





"De voetbal- en andere sportclubs zullen aangeschreven worden met de vraag of zij de drankstandjes op het Bolwerkplein willen bemannen", vervolgt Serkeyn. "In ruil kunnen ze dan hun clubkas spijzen. Voor de kinderen wordt, in overleg met de politie, een afgesloten vak ingericht vlak bij het scherm, zodat zij uit het supportersgewoel blijven. Per wedstrijd rekenen we op een vijfhonderdtal supporters, met mogelijke pieken tot duizend." (DBS)