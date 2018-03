Groot scherm voor Rode Duivels 30 maart 2018

Ook dit jaar zal het Vilvoordse stadsbestuur een groot scherm plaatsen voor de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vermits de Grote Markt nog niet volledig afgewerkt zal zijn, wordt er uitgeweken naar het Bolwerkplein. Iedereen is telkens een halfuur voor de aftrap welkom. Je kan er ook hapjes en drankjes verkrijgen aan democratische prijzen. Fans noteren dus best 18, 23 en 28 juni in de agenda. (DBS)