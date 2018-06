Groot scherm op Bolwerkplein 05 juni 2018

02u44 0

De stad Vilvoorde zorgt tijdens de Wereldbeker voor een groot scherm op het Bolwerkplein. "Als thuisstad van Yannick Carrasco nodigen we alle voetbalfans uit om in supportersuitrusting samen de nationale ploeg aan te moedigen", aldus burgemeester Hans Bonte.





Op maandag 18 juni, zaterdag 23 juni en donderdag 28 juni worden de wedstrijden tegen Panama, Tunesië en Engeland uitgezonden. Doen de Rode Duivels het goed, dan kunnen er nog enkele uitzendingen volgen. Alle actuele informatie hierover is steeds te vinden op www.vilvoorde.be en de Facebookpagina van stad Vilvoorde. Om alles op een veilige manier te laten verlopen, worden de Olmstraat (vanaf de Eikstraat) en de Bolwerkstraat steeds 4 uur vóór de start van de wedstrijd parkeervrij gemaakt. Vanaf 2 uur vóór de wedstrijd zal er in deze zone ook een rijverbod gelden. Vilvoordse verenigingen bemannen de drankstand en verdienen zo een centje bij voor hun clubkas. (DBS)