Groen trapt campagne af met elektrische bus DBS

28 februari 2019

19u09 0 Vilvoorde Groen heeft donderdag het startschot gegeven voor de campagne in Vlaams-Brabant. Met een elektrische bus kwamen kopstukken Jessika Soors (federaal), An Moerenhout (Vlaams) en Petra De Sutter (Europees) naar de inwoners van Vlaams-Brabant. Vandaag hield de bus halt in Vilvoorde en Leuven.

In Vilvoorde maakten de kandidaten van de Vlaamse en federale Groen-lijst en lokale enthousiaste vrijwilligers kennis met vzw Groeilab, die leegstand in Vilvoorde met pop-ups gericht wil aanpakken.

In Leuven werd het campagnehuis geopend en werd de provinciale deur-aan-deur campagne afgetrapt. “Uitgangspunt is dat we meer delen dan we denken” zegt Jessika Soors. “Waar anderen polariseren, gaat Groen op zoek naar wat ons bindt en naar gedeelde oplossingen.”

Voor deze campagne mobiliseert Groen een beweging van duizenden vrijwilligers. “We spreken mensen aan en willen de eerste weken van de campagne 10.000 huisbezoeken afleggen. Die huisbezoeken staan centraal in de campagne.”

“We gaan in gesprek met mensen om samen wegen te vinden naar een eerlijke, menselijke en gezonde samenleving. We willen antwoord bieden aan de grote uitdagingen in onze samenleving, zoals de klimaatopwarming en de sociale ongelijkheid. Daar is samenwerking voor nodig en geen tegenwerking”, zegt An Moerenhout.