Groen meet fijn stof in eigen straat

Groen Vilvoorde lanceert haar eigen 'fijn stof'-campagne. De partij heeft zelf tien sensoren aangekocht, waarmee evenveel gezinnen, twee jaar lang kunnen meten hoe het gesteld is met de hoeveelheid fijn stof in hun buurt.





"Veel Vilvoordenaars maken zich zorgen over de hoeveelheid fijne stofdeeltjes", zegt voorzitter Jacques Mevis.





Daarom neemt Groen zelf het heft in handen. "De aangekochte sensoren meten de concentratie fijn stof, de luchtvochtigheid en de temperatuur. De gegevens worden gearchiveerd, geanalyseerd en in grafieken gegoten op de computer van de deelnemers. Dat gebeurt 24 uur op 24 en dat minstens een jaar lang. We zijn alvast benieuwd naar de resultaten." De meetcampagne gebeurt in samenwerking met andere Groen-afdelingen uit de Noordrand.





