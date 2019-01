Groen kiest met Aimen Horch (22) voor jongste fractieleider DBS

07 januari 2019

16u40 0 Vilvoorde Groen kiest ervoor om haar jongste lid Aimen Horch (22) aan te duiden als fractieleider in de gemeenteraad die maandagavond wordt geïnstalleerd. Een bewuste keuze, aldus voorzitter Jacques Mevis. “Groen investeert in jongeren en vernieuwing. Dat doen wij ook in Vilvoorde.” Daarmee wordt Horch de jongste fractieleider van alle partijen. Groen zetelt zoals bekend in de meerderheid samen met s.pa, Open Vld en CD&V.

Aimen Horch is geboren in Algerije en verhuisde op zijn zesde naar België. Hij zit in zijn master milieu- en preventiemanagement aan de KU Leuven, waar hij dit jaar afstudeert als milieucoördinator en preventieadviseur. “Ik wil mijn ervaring gebruiken om het samenleven te verbeteren. Samen kunnen we van Vilvoorde een stad maken waar iedereen zich thuis voelt. Daarnaast wil onze fractie haar schouders zetten onder een mobiliteitsrevolutie in Vilvoorde.”

Groen zetelt voor het eerst met een eigen fractie in de gemeenteraad en dus niet meer in kartel met sp.a, waarmee het na de verkiezingen grondig misliep. Samen met nieuwbakken schepen Barbara de Bakker en voorzitter Jacques Mevis start Groen met een volledig nieuw team aan de komende bestuursperiode. “We hebben een ambitieus bestuursakkoord aan de Vilvoordenaars voorgelegd. Samen met de coalitiepartners gaan we nu zes jaar hard werken”, aldus Mevis.

Groen neemt daarmee ook afscheid van Francine De Prins en Magda Van Stevens. Zij namen in december afscheid van de gemeenteraad maar blijven het nieuwe team ondersteunen. Van Sevens zetelde 18 jaar als gemeenteraadslid en was tien jaar schepen. De Prins was jarenlang voorzitter van Groen Vilvoorde en de voorbije vijf jaar schepen van Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit.