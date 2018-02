Gratis expo 'Onze Kongo - Jullie Kongo' 05 februari 2018

De tentoonstelling 'Onze Kongo - Jullie Kongo' in CC Het Bolwerk is afgelopen weekend opengegaan voor het publiek. Het doel is niet om de geschiedenis van Kongo te duiden, maar wel om propaganda en het effect ervan op de publieke opinie te kaderen. "Propaganda heeft de beeldvorming rond Congo van meerdere generaties Belgen bepaald. De expo wil deze koloniale propaganda ontrafelen via film, dia's, panelen en een interactieve wand. Een bezoekje aan deze gratis tentoonstelling is zeker de moeite waard", zegt schepen van Cultuur Johan Serkeyn. De expo is vrij te bezoeken op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 19 uur. (VDBS)