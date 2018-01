Goud voor Willy en Marie Jeanne 20 januari 2018

Willy De Raet (71) en Marie Jeanne Meysmans (70) hebben zopas hun gouden bruiloft gevierd. Ze stapten op 23 december 1967 in Vilvoorde in het huwelijksbootje. Ze kregen één dochter die hen op hun beurt al twee kleinkinderen schonk. Willy werkte als programmeur onder meer bij Belle Vue en Danzas/DHL. Marie-Jeanne was aan de slag als kleuterleidster in het buitengewoon onderwijs en in de stedelijke basisschool in de Vlierkensstraat. Willy is nu nog basketcoach bij de veteranen van Weerde-Eternit, Marie-Jeanne gaat nog wekelijks zwemmen. De jubilarissen gaan ook nog graag op reis. (DBS)