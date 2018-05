Goud voor Marcel en Jeanneke 15 mei 2018

02u50 0

Marcel Cloots (71) en Jeanneke Hermans (71) hebben onlangs hun gouden bruiloft gevierd. Ze stapten op 10 april 1968 in Brussegem in het huwelijksbootje. Dankzij de steun van Jeanneke bouwde Marcel een carrière uit bij de ASLK (nadien Fortis). In 1993 werd Marcel directeur van het agentschap in Vilvoorde. Hierdoor kwamen ook de kinderen terecht in de Zennestad. Zoon Chris (kabinet minister Van Hengel) en schoondochter Katrien Vaes, huidig schepen in Vilvoorde, engageerden zich voor Open Vld. Zoon Wim en zijn vrouw Hanan zijn ondertussen 15 jaar zaakvoerders van paardensteakrestaurant Horse House.





(DBS)