Goud voor Luc en Monique DBS

02 januari 2019

10u02 0 Vilvoorde Luc Albers (75) en Monique Deschamps (72) uit de Lenterik hebben zopas hun gouden bruiloft gevierd.

Ze stapten op 27 december 1968 in het huwelijksbootje in het West-Vlaamse Wevelgem. Ze kregen twee zonen die hen intussen al drie kleinkinderen schonken. Luc was aan de slag als beroepsmilitair, eerst bij de marine in Brugge en dan bij de luchtmacht tot aan zijn pensioen. Monique werkt als bediende bij grootwarenhuis Innovation in Brussel. Nu houden de jubilarissen zich nog graag bezig met wandelen en fietsen.